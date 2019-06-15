Зеленский в Мариуполе играет в контрабандистов и катается на катере

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-15T18:05:31+03:00

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15 июня в акватории Мариупольского морского порта проходят совместные учения нацгвардии, погранслужбы и МЧС.Так город празднует так называемый День освобождения от "сепаратистов".

На празднование прибыл и новый президент незалежной, его визит держался в тайне.

По легенде учений, в акваторию зашли контрабандисты и сбросили какой-то предмет - сообщает местный сайт 0629.

На одном из катеров, который участвует в учениях находится Владимир Зеленский.

Очевидцы говорят, что с берега видно, что над морем летают военные вертолеты, слышна стрельба .

- В войнушку играют, - сообщила "КП" местная жительница. - А тем временем, в двух десятках километров идет настоящая война!

Перед тем, как отчалить от берега Президенту показали порт - один из самых крупных в Азовском море.

До этого Зеленский выступил перед молодежью и предпринимателями, где пообещал традиционные для политиков реформы - дать дышать бизнесу, искоренить коррупцию. Назвал новый президент и один из методов - "загнать государство в смартфон".

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ИСТОЧНИК KP.RU