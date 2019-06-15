2019-06-15T14:47:06+03:00
Политика

Зеленский в Мариуполе. 95 –й квартал продолжается, только с кровью – донецкий политолог

Визит Зеленского в Мариуполь держится в секрете
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Первый визит Зеленского в качестве президента был в Луганскую область. ФОТО: Пресс - служба АППервый визит Зеленского в качестве президента был в Луганскую область. ФОТО: Пресс - служба АП
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15 июня Мариуполь отмечает пятую годовщину освобождения от так называемых «незаконных вооруженных формирований "ДНР". Праздничные мероприятия пройдут на Театральной площади. Но главное событие – приезд туда президента Зеленского.

Все подробности визита держатся в секрете. Местные СМИ предположили, что скорее всего, Зеленский прибудет в Мариуполь именно в рамках на празднование Дня освобождения.

Кроме того, Владимир Зеленский планирует побывать на ММК им.Ильича, в Мариупольском торговом порту, В Центре разминирования, встретиться с молодежью и предпринимателями.

На Театральной площади Зеленский будет около 18.00.

Это второй визит Владимира Зеленского в качестве президента на Донбасс. До этого Зе побывал аж в 400 – ах метрах от позиций армии ДНР на Луганщине. Посмотрел как живут вояки ВСУ и грозно покачал головой - мол, плохие условия, разберусь...

- Зеленский отказался от своих предвыборных обещаний прекратить огонь на Донбассе, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Сейчас для него самое важное – отстоять проведение парламентских выборов и выиграть в них. Пока выборы не прошли – определенности от него ждать не приходится. Будет заигрывать со всеми, аккумулируя голоса. 95 – й квартал продолжается. Только всерьез и с кровью. Уже при президенте Зеленском списки раненых в ДНР мирных жителей удлинились на несколько фамилий, разрушены около 10 домов в приграничных поселках. Но парламентские выборы в них проходить не будут, можно и «мочить».

Кстати, будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский вместе с 95-м кварталом должен был приехать в Мариуполь в конце марта, билеты на концерт были раскуплены, но визит не состоялся. Якобы его не пустили в город у моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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