Зеленский в Мариуполе рассказал, что такое "кровь для страны"

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-15T16:37:08+03:00

В Мариуполе Зеленский говорил о популистских реформах. ФОТО: ПРесс - служба АП

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В Мариуполе 15 июня отмечают так называемое освобождение от "незаконных вооруженных формирований ДНР". Визит президента Зеленского анонсировался местными властями, но подробности держались в секрете. И вот стало известно, что Зеленский приехал и высказался в ожидаемом формате попурри.

В Мариуполе Зеленский анонсировал подготовку реформаторских законов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, об этом он рассказал во время общения с молодежью и предпринимателями в мультихабе Spalah .

Президент отметил, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны".

"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал Зеленский.

Правоохранительные органы тоже нужно реформировать - сообщил новость президент.

Напомнил он и о планах реализовать проект "Государство в смартфоне" по переводу всех государственных услуг в режим онлайн.

"Главная цель "Государство в смартфоне" - минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул Зеленский. Все поняли суть "загнать в смартфон" - чтобы было меньше взяток.

"Кто хочет дать - найдет способ", - заметил в Сети один из жителей города.

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ИСТОЧНИК KP.RU