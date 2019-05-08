2019-05-08T23:33:24+03:00
Политика

Тело погибшего под Докучаевском солдата ВСУ было передано украинской стороне

Передача тела погибшего происходило в присутствии представительства ДНР в СЦКК
Екатерина Сорока
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ДРГ была сформирована из бойцов 35-1 морской пехоты. Фото: versii.comДРГ была сформирована из бойцов 35-1 морской пехоты. Фото: versii.com
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8 мая около двух часов дня на КПВВ «Александровка» сотрудники Народной милиции Республики передали тело погибшего бойца ВСУ украинской стороне. Следили за обстановкой на пропускном пункте представители ДНР в совместном центре контроля и координации. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ДНР в СЦКК.

- Ранее Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе был обеспечен режим прекращения огня для осуществления поисковых мероприятий. Также им были предоставлены дополнительные гарантии безопасности для передачи тела украинской стороне через линию соприкосновения в районе КПВВ «Александровка», - говорится в сообщении.

Солдат состоял в диверсионно-разведывательной группе. Во время проверки окрестностей в Докучаевске их обнаружили военнослужащие Народной милиции ДНР. Началась перестрелка, в процессе которой получил тяжелое ранение один из бойцов ВСУ. Все остальные сбежали с места происшествия. После того как ситуация стабилизировалась НМ ДНР эвакуировали пострадавшего на свою территорию, но от полученных ран он скончался по дороге. Военнослужащие ДНР распорядились поместить тело бойца в морг, пока не появится случай передать его сослуживцам или родным для погребения.

Однако украинская сторона не спешила возвращать тело своего солдата. Более того командир погибшего бойца до последнего отрицал его смерть, в попытках скрыть результаты провальной боевой вылазки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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