2019-05-06T15:19:45+03:00
Политика

В Донбассе у Наева не хватает мужества забрать тело погибшего солдата

Командующий ООС отправил бойца на верную смерть [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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У генерала Сергея Наева ораторское искусство просыпается, когда нужно выгодно преподнести себя новому руководству страны. Фото: facebook.com/pressjfo.newsУ генерала Сергея Наева ораторское искусство просыпается, когда нужно выгодно преподнести себя новому руководству страны. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- Как мы вчера заявляли, в ходе провальной операции с попыткой выхода диверсионно-разведывательной группы 35-й бригады морской пехоты, противник понес потери личного состава. Тело одного из погибших морпехов находится у нас, и украинская сторона не предпринимает никаких попыток для его вывоза, - сообщил сегодня начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.

Более того, командир 35-й бригады Палас до сих пор пытается скрыть обстоятельства бездарно спланированной им боевой вылазки. Сейчас в бригаде по данному факту проводится разбирательство комиссией штаба ООС.

- У командующего ООС Наева, отправившего военнослужащих на верную смерть, не хватает мужества признать потери и организовать вывоз тела погибшего солдата. Ораторское искусство у него просыпается только тогда, когда нужно заявить об очередных мнимых успехах, чтобы выгодно преподнести себя новому руководству страны. А вот признать потери, понесенные в результате провальных действий он не в состоянии! Поэтому об этих вылазках, погибших и раненых бойцах, до сих пор молчат пропагандисты из так называемого пресс-центра штаба ООС, - добавил Безсонов. - В этой связи мы вынуждены обратиться к общественности оказать влияние на командование ООС для организации вывоза тела погибшего украинского солдата и передачи его родственникам для погребения

Начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов рассказал об обстановке на 6 мая.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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