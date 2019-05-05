Экстренное сообщение НМ ДНР: бойцы Республики обнаружили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Донбассе
Военнослужащие Народной милиции ДНР обнаружили место расположения диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины. Сразу же после этого начался огневой бой, в ходе которого противник понес боевые потери: один человек погиб, а еще трое получили тяжелые ранения. Об этом сегодня заявил официальный представитель УНМ ДНР.
— В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери, один убитый и до трех раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения. В ходе эвакуационных мероприятий раненого украинского военнослужащего наши медики оказывали ему помощь, однако спасти его не удалось. Брошенный солдат погиб от полученного ранения и сейчас находится в морге, - говорится в заявлении.
Известно, что группа входила в состав 35-й бригады под командованием военного преступника Паласа. При этом командир до сих пор не поставил в известность свое руководство о произошедшем столкновении и потерях. Из чего следует, что возможно в дальнейшем события сегодняшнего дня снова станут очередным поводом обвинить Народную милицию ДНР в надуманных нарушениях.
— Коварству противника нет предела, но при этом для командира 35-й бригады Паласа жизнь солдат ничего назначит. Люди для него расходный материал. Все заявления Наева – никчёмная бутафория, каждый из них держится только за своё место, и преследует цель понравиться новому руководству страны, - добавили в заявлении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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