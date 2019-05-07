Назван украинский преступник, обстрелявший автобус с сотрудниками ДФС

СЕГОДНЯ 21:08 2019-05-07T21:08:12+03:00

Около девяти часов утра украинские силовики по приказу (Дмитрия) Брыжинского из гранатомета обстреляли автобус, перевозивший рабочую смену ДФС. Фото: vsednr.ru

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Командующий 93-й механизированной бригады армии Киева Дмитрий Брыжинский приказал сегодня утром открыть огонь по автобусу с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции (ДФС), а также обстрелять район Васильевской насосной станции. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Около девяти часов утра украинские силовики по приказу (Дмитрия) Брыжинского из гранатомета обстреляли автобус, перевозивший рабочую смену ДФС, – сказал Безсонов.

Он добавил, что под огонь попала и Васильевская насосная станция, расположенная вблизи Ясиноватой. Применялись гранатометы и снайперское оружие. Люди ехали домой со смены на ДФС, граната разорвалась рядом с автобусом, чудом обошлось без жертв

Отметим, что сегодня район Ваильевской насосной станции подвергался обстрелу дважды.

Донецкая фильтровальная станция из-за обстрелов останавливала свою работу больше сорока раз. На территорию станции пришлось свыше четырехсот попаданий украинских снарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU