Назван украинский преступник, обстрелявший автобус с сотрудниками ДФС
Командующий 93-й механизированной бригады армии Киева Дмитрий Брыжинский приказал сегодня утром открыть огонь по автобусу с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции (ДФС), а также обстрелять район Васильевской насосной станции. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
- Около девяти часов утра украинские силовики по приказу (Дмитрия) Брыжинского из гранатомета обстреляли автобус, перевозивший рабочую смену ДФС, – сказал Безсонов.
Он добавил, что под огонь попала и Васильевская насосная станция, расположенная вблизи Ясиноватой. Применялись гранатометы и снайперское оружие. Люди ехали домой со смены на ДФС, граната разорвалась рядом с автобусом, чудом обошлось без жертв
Отметим, что сегодня район Ваильевской насосной станции подвергался обстрелу дважды.
Донецкая фильтровальная станция из-за обстрелов останавливала свою работу больше сорока раз. На территорию станции пришлось свыше четырехсот попаданий украинских снарядов.
ИСТОЧНИК KP.RU