Украинские боевики с гранатомета обстреляли автобус с рабочими Донецкой фильтровальной станции

Украинские боевики утром 7 мая в очередной раз открыли огонь из подствольного гранатомета по автобусу с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

-Сегодня в 09:17 под гранатометный обстрел со стороны вооруженных формирований Украины попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который двигался по автотрассе Н-20 в направлении станции, – отметил Якубов.

Он добавил, что огонь был открыт из украинских блиндажей с западной стороны автодороги. Применялся подствольный гранатомет. Разрыв гранаты произошел вблизи автобуса.

- Кроме того, вооруженные формирования Украины подвергли гранатометному и снайперскому обстрелу район Васильевской насосной станции. Рабочая смена на данный момент не может выехать, персонал находится в укрытии, – подчеркнул Якубов.

Донецкая фильтровальная станция из-за обстрелов останавливала свою работу больше сорока раз. На территорию станции пришлось свыше четырехсот попаданий украинских снарядов.