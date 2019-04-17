Донбасс на грани экологической катастрофы: Киев разваливает предприятие, снабжающее водой жителей по обе стороны фронта

Украинские энергетики грозились в начале апреля оставить Донбасс без питьевой воды. «КП» своим читателям рассказывала, что госпредприятие «Укринтерэнерго» не продлило каналу Северский Донец-Донбасс договор на поставку электроэнергии. Виной всему – долг компании «Вода Донбасса» в размере 1 миллиарда 400 миллионов рублей.

Между тем, водой из основной водной артерии региона пользуются более 3 миллионов жителей по обе стороны фронта. Что нас ждет с водой, «КП» узнала у первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Виталия Кижаева.

- Важно, чтобы к власти в Украине пришли профессионалы. В начале апреля канал Северский Донец-Донбасс уже дважды отключали от напряжения, - говорит Виталий Федорович.- Каждый раз останавливалась насосная первого подъема под Славянком (ее обеспечивает электроэнергией Краматорская ТЭС. – Авт.), и по двое суток воды не было в Докучаевске, Еленовке и Ясном. Остальные жители Донбасса не успели ощутить на себе остановку водной артерии (когда перестает работать насосная первого подъема, забор в канал воды из реки Северский Донец прекращается).

ТАРИФЫ ОСТАНУТСЯ ПРЕЖНИМИ

- Что спасло ситуацию?

- О том, что Донбасс собираются оставить без воды, представители ДНР рассказали на переговорах в Минске. Угроза остановки канала может снова возникнуть после выборов в незалежной. Украинский кабмин своим распоряжением запретил энергетикам заключать с предприятиями новые договора, пока те не погасят скопившуюся задолженность.

- Не поднимется ли тариф на воду в ДНР?

- Нет. Цены на коммунальные услуги в Республике пока удерживаются на довоенном уровне. Тарифная политика направлена на защиту интересов населения.

Причиной задолженности «Воды Донбасса» перед «Укринтерэнерго» стали неимоверно выросшие в Украине тарифы, оказавшиеся не по карману подавляющему большинству жителей, на плечи которых власть возложила основное бремя расходов на поддержание отрасли, а также отсутствие механизма по возмещению расходов на электроэнергию. Кстати, жители Республики за воду рассчитывается практически на 100 процентов.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ КАНАЛ СТОЯЛ В 2014-М

- Чем чревата остановка Северского Донца - Донбасс – первого канала в СССР, предназначенного исключительно для водоснабжения крупного индустриального региона?

- Остановить уникальное гидротехническое сооружение легко, а вот запустить – тяжело и дорого. Без воды оно неизбежно станет разрушаться: на стенках канала начнут появляться оползни. Его работа основана на движении непрерывного водного потока по всей протяженности русла. К тому же могут выйти из строя и огромнейшие насосы.

Помимо этого, остановка канала приведет к вспышке инфекционных заболеваний и созданию неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в населенных пунктах Донецкой области (а это более 235 городов и сел с 3,7 миллионами жителей).

Виталий Кижаев показал часть канала Северский Донец-Донбасс, который чаще страдает от обстрелов ВСУФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Из-за агрессии Украины против республик Донбасса ситуация с водоснабжением региона вот уже пять лет балансирует на грани катастрофы. То, что сейчас происходит, можно расценивать как сознательный геноцид жителей Донбасса. Над регионом, и без того испытывающим экологические проблемы, угроза искусственно создаваемой катастрофы приобретает все более явственные очертания.

- Имел ли место ранее прецедент остановки канала?

- Летом 2014 года, когда были сильные артобстрелы, канал в течение месяца периодически останавливался. Он выходил из строя как из-за украинских снарядов, так и сами коммунальщики физически не могли обслуживать водную артерию. Под огнем украинской армии находилась Славянская насосная станция.

- За счет чего тогда в кранах дончан была вода?

- Перешли на местные питьевые источники. При каждой фильтровальной станции есть резервное водохранилище. Макеевское, Ольховское, Грабовское – всего одиннадцать. Они созданы на случай, если в канале Северский Донец-Донбасс не станет воды.

ДОЛГ УКРАИНЫ – БОЛЬШЕ 250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

- Кроме угроз отключить «Воду Донбасса» от напряжения, Украина более пяти месяцев не платит зарплату ее сотрудникам.

- На сегодня задолженность Киева перед почти семью тысячами сотрудников компании, работающих на территории ДНР, более 250 миллионов рублей. В Республике по поручению Главы Дениса Пушилина рассматривается вопрос о выделении средств на зарплату сотрудникам «Воды Донбасса». Они уже получили банковские карточки Центрального республиканского банка.

- Недавно ремонтная бригада «Воды Донбасса», восстанавливающая Южнодонбасский водовод, попала под обстрел ВСУ…

- И это при том, что накануне Совместный центр контроля и координации прекращения огня у украинских военных заручился гарантиями ее безопасности. Последние пять лет работа коммунальщиков сродни подвигу! За время вооруженного конфликта в Донбассе погибли девять работников «Воды Донбасса» и двадцать один получил ранения. Донецкая фильтровальная станция, например, из-за обстрелов останавливала свою работу больше сорока раз. На территорию станции пришлось свыше четырехсот попаданий украинских снарядов…

ВОДА СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТУ ПИТЬЕВОЙ

- В каком сейчас состоянии водопроводные сети в ДНР?

- Их износ – почти 70 процентов. И, несмотря на то, что каждый год меняется более 40 километров сетей, только в прошлом на трубопроводах своевременно устранено около 30 тысяч аварий.

- Как обстоят дела с заменой магистральных водопроводов?

- На прошлой неделе в Тельмановском районе начата реконструкция аварийного участка водовода Самсоново-Тельманово. Его замена на протяжении 3,6 километра сделает бесперебойной подачу воды в Тельманово, Самсоново, Калинино, Свободное, Луково и Запорожец. Там живут почти десять тысяч человек. Новый участок водовода прокладывают параллельно старой магистрали, поэтому и сейчас в кранах жителей перечисленных городов и сел есть вода. Реконструкцию завершат к началу июня.

Надеемся, что удастся изыскать средства и на замену водопроводных узлов, труб большого диаметра и в других проблемных районах. Сейчас круглосуточно не получают воду Дебальцево, Снежное, Шахтерск и Торез. Для Снежного уже сделали проект по улучшению водоснабжения. Вода будет бесперебойно подаваться в самом городе и в семи поселках вокруг него. Туда проложат водопроводы, которых там никогда не было.

Планируем провести воду и в поселок Горный Шахтерского района, куда сейчас ее подвозят.

- Достаточно ли реагентов для очистки и обеззараживания воды?

- Да. Всем необходимым комплексом реагентов, в том числе и хлором, нас обеспечила Российская Федерация.

- А нужно ли сейчас перед употреблением воды из-под крана ее кипятить?

- Воду, выходящую из фильтровальных станций, можно пить сырой. Но эту же воду из водопровода все же лучше кипятить. Причина в изношенности сетей. С конца апреля по июнь в Республике воду будут хлорировать.

Справка «КП»

Канал Северский Донец - Донбасс является основным источником водоснабжения в регионе. Его протяженность - 133,4 километра. Водой из канала пользуются 2,2 миллиона жителей Донецка, Горловки, Енакиево, Ясиноватой и других городов и сел по обе стороны фронта.