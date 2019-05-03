2019-05-03T19:24:15+03:00
Политика

Украинские боевики обстреляли поселок Минеральное к северу от Донецка

По селу выпущено более 70 боеприпасов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донбасс вопреки смерти цветет.Донбасс вопреки смерти цветет.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украинские вооруженные формирования выпустили свыше 70 боеприпасов по поселку Минеральное к северу от Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

-В 14:40 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению от Авдеевки к Минеральному: произведено 70 выстрелов из БМП-2, выпущено три противотанковых управляемых ракеты (ПТУР), — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что украинские боевики беспорядочно минируют местность в оккупированных районах вблизи линии разграничения в Донбассе.

Кроме того стало известно, что командующий Наев вручает бойцам ВСУ государственные награды за сбитые беспилотники ОБСЕ в Донбассе. Государственной награде за сбитые беспилотники был удостоен командир 502-го батальона.

Вмешательство в деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ стало системной работой украинских военнослужащих. Так, например, за прошедшую неделю бойцам из 79-й десантно-штурмовой бригады удалось сбить из стрелкового оружия целых два летательных беспилотных аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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