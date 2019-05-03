Командующий Наев вручает бойцам ВСУ государственные награды за сбитые беспилотники ОБСЕ в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-03T17:50:43+03:00

Не смотря на все вмешательства в работу ОБСЕ все же смогла найти нарушения со стороны Украины по поводу расположения военной техники. Фото: censor.net.ua

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Сергей Наев вручил государственную награду командиру 502-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы подполковнику Синожинскому. Командир "заслужил" награду по праву. Потому как он показал эффективную работу в образовании помех для деятельности мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- За прошедшую неделю наблюдатели Миссии не смогли в полном объёме осуществить мониторинг территории вблизи линии соприкосновения, подконтрольной киевской власти, на предмет размещения запрещённого вооружения. За высокую эффективность подавления каналов управления беспилотников ОБСЕ Наев представил к государственной награде командира 502-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы подполковника Синожинского, - говорится в заявлении.

Вмешательство в деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ стало системной работой украинских военнослужащих. Так, например, за прошедшую неделю бойцам из 79-й десантно-штурмовой бригады удалось сбить из стрелкового оружия целых два летательных беспилотных аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU