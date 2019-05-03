2019-05-03T19:22:25+03:00
Политика

ВСУ продолжают беспорядочно минировать территории вблизи линии соприкосновения в Донбассе

Данный факт выявила разведка ДНР
Екатерина Сорока
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В Николаевке и Новогнатовке мины были обнаружены вблизи жилых домов. Фото: dnr-pravda.ruВ Николаевке и Новогнатовке мины были обнаружены вблизи жилых домов. Фото: dnr-pravda.ru
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Украинская сторона, несмотря на все свои потери на установленных ими же минных полях, продолжает беспорядочно устанавливать подрывные устройства вблизи линии разграничения. Об этом 3 мая сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В результате оперативной деятельности саперов ВСУ удалось в краткие сроки заминировать три пункта вокруг Республики: КПВВ «Майорск» и населенные пункты Николаевка, Новогнатовка и Гранитное

- Рекомендуем гражданам, пересекающим данные территории, сохранять бдительность и перемещаться только проверенными маршрутами, так как установленные украинскими формированиями мины представляют серьёзную опасность, - обращает внимание начальник пресс-службы.

При этом Даниил Безсонов акцентирует внимание и на том, что все чаще возникают случаи минирования участков местности вблизи общественных объектов, жилых домов и маршрутов, по которым перемещаются мирные жители населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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