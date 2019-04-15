Обстрел Золотого-5: Украинские боевики ранили 12-летнюю девочку в ЛНР

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-15T09:50:08+03:00

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Только вчера в ЛНР луганчане возложили цветы к месту массового захоронения земляков, погибших от украинской агрессии. Именно вчера исполнилось ровно пять лет, как на официальном сайте президента Украины появился преступный приказ о начале АТО, а по сути войне против мирных граждан Донбасса. Сегодня сообщается, что киевские силовики обстреляли Золотое-5, ранения получил ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

-В результате обстрелов территории Луганской Народной Республики по адресу п. Золотое-5, ул. Л. Чайкиной, получила минно-взрывную травму девочка 2007 г.р., которую в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в Первомайскую городскую больницу, - говорится в сообщении.

До этого украинские боевики тяжело ранили местную жительницу в Александровке. Женщина получила тяжелое ранение брюшной полости и врачи несколько часов сражались за ее жизнь.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями. Однако, весеннее перемирие уже признано самым неэффективным за всю историю войны в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU