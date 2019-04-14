В Луганске сегодня почтили память жертв украинской агрессии

СЕГОДНЯ 22:00 2019-04-14T22:00:25+03:00

Кто ответит за эти преступления перед мирными жителями? Фото: ЛИЦ

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Сегодня пять лет назад на официальном сайте президента Украины появился приказ о начале антитеррористической операции в Донбассе. В память об этом в Луганске состоялся митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв украинской агрессии. Мероприятие прошло на месте массового захоронения луганчан, погибших в результате обстрелов города украинскими боевиками летом 2014 года.

Почтить минутой молчания память погибших горожан собрались руководители Республики, общественные активисты, а также родные и близкие захороненных в братской могиле жителей. Также участники митинга возложили цвету к установленному на месте захоронения мемориалу «Не забудем, не простим».

- Сегодня мы находимся на братской могиле, где захоронены сотни наших соотечественников, наших земляков, которые погибли от рук украинских агрессоров, — отметил глава ЛНР Леонид Пасечник. - Сегодня мы находимся на братской могиле, где захоронены сотни наших соотечественников, наших земляков, которые погибли от рук украинских агрессоров, — отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

ИСТОЧНИК KP.RU