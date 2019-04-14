Жертва сафари - жительница Александровки в коме, ранивший ее украинский боевик известен

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-14T08:12:16+03:00

Женщина вышла из укрытия после обстрела и тут же была ранена снайпером

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Рано утром 13 апреля Украина открыла огонь по поселку Александровка. В результате обстрела ранена женщина. Ранение пришлось в брюшную полость и врачи несколько часов спасали несчастную. Сейчас женщина в коме.

Но зато стало известно имя военного преступника, открывшего огонь по местным жителям. Обстрел поселка Александровка на западе Донецка, в результате которого была ранена мирная жительница, а также повреждены два дома и ЛЭП, велся с позиций 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ под командованием Валерия Гудзя. Об этом, ссылаясь на данные разведки, заявил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.

- Сегодня утром боевики 24-й механизированной бригады по личному приказу военного преступника Валерия Гудзя осуществили целенаправленный обстрел населенного пункта Александровка с применением минометов и СПГ. В результате обстрела зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом по адресу Челюскинцев, 4. Осколочные ранения получила хозяйка дома, женщина 1966 года рождения, — сказал начальник пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU