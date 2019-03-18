За сутки ВСУ 10 раз обстреляли ДНР
Вооружённые формирования Украины продолжают нарушать «весеннее» перемирие и взятые на себя обязательства. За прошедшие сутки армия Киева в очередной раз увеличила количество обстрелов территории ДНР, открыв огонь десять раз на всех направлениях.
— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Зайцево, Доломитное, Васильевка, Донецк (посёлок шахты Трудовская, Вольво-центр), Ясиноватая, Октябрь, Коминтерново и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Отметим, что обстрел района Васильевской насосной станции вчера днём, по данным представительства ДНР в СЦКК, уже шестой за этот месяц.
Кроме того, применение миномётов калибром 120 миллиметров во время обстрела посёлка Васильевка привело к возгоранию частного дома.
Информация о жертвах не поступала.
Всего за прошедшие сутки по территории ДНР выпустили 81 единицу различных боеприпасов, среди которых мины калибром 120 и 82 миллиметра, гранаты АГС, РПГ/СПГ. Кроме того, украинские силовики использовали крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Напомним, что обстрел района ВНС вёлся с применяем гранатомётов и миномётов (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU