За сутки ВСУ 10 раз обстреляли ДНР

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-18T10:07:55+03:00

Обстрелы велись на всех направлениях. По территории Республики было выпущено больше 80 боеприпасов

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Вооружённые формирования Украины продолжают нарушать «весеннее» перемирие и взятые на себя обязательства. За прошедшие сутки армия Киева в очередной раз увеличила количество обстрелов территории ДНР, открыв огонь десять раз на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Зайцево, Доломитное, Васильевка, Донецк (посёлок шахты Трудовская, Вольво-центр), Ясиноватая, Октябрь, Коминтерново и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Отметим, что обстрел района Васильевской насосной станции вчера днём, по данным представительства ДНР в СЦКК, уже шестой за этот месяц.

Кроме того, применение миномётов калибром 120 миллиметров во время обстрела посёлка Васильевка привело к возгоранию частного дома.

Информация о жертвах не поступала.

Всего за прошедшие сутки по территории ДНР выпустили 81 единицу различных боеприпасов, среди которых мины калибром 120 и 82 миллиметра, гранаты АГС, РПГ/СПГ. Кроме того, украинские силовики использовали крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Напомним, что обстрел района ВНС вёлся с применяем гранатомётов и миномётов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU