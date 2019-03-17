2019-03-17T16:47:54+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК ДНР: в результате обстрела горит частный дом в Васильевке

Информации о жертвах пока нет
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта www.volyn24.comФОТО: архив сайта www.volyn24.com
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Вооружённые формирования Украины из миномётов обстреляли район Васильевской насосной станции и посёлок Васильевка. Обстрел был зафиксирован в 14.50 и пока нет информации о том, прекратился ли огонь со стороны украинской армии.

— В результате обстрела горит частный дом, расположенный на территории дачного кооператива, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Известно, что по Васильевке выпустили 8 мин калибром 120 миллиметром с позиций украинской армии в районе населённого пункта Каменка.

По предварительным данным жертв нет. Сейчас Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе уточняет информацию о произошедшем.

Ранее мы сообщали, что в 14.30 начался гранатометный обстрел Васильевской насосной станции. Это уже шестой обстрел этого района с начала марта (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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