Срочное сообщение СЦКК ДНР: в результате обстрела горит частный дом в Васильевке
Вооружённые формирования Украины из миномётов обстреляли район Васильевской насосной станции и посёлок Васильевка. Обстрел был зафиксирован в 14.50 и пока нет информации о том, прекратился ли огонь со стороны украинской армии.
— В результате обстрела горит частный дом, расположенный на территории дачного кооператива, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Известно, что по Васильевке выпустили 8 мин калибром 120 миллиметром с позиций украинской армии в районе населённого пункта Каменка.
По предварительным данным жертв нет. Сейчас Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе уточняет информацию о произошедшем.
Ранее мы сообщали, что в 14.30 начался гранатометный обстрел Васильевской насосной станции. Это уже шестой обстрел этого района с начала марта (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU