2019-03-17T16:03:25+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ нанесли удар по району Васильевской насосной станции

С начала марта это уже шестой обстрел этого района
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта u-f.ruФОТО: архив сайта u-f.ru
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Вооружённые формирования Украины в очередной раз нанесли удар по району Васильевской насосной станции. Обстрел начался в 14.30 и за 17 дней марта это уже шестой обстрел этого района со стороны украинской армии.

— Персонал насосной станции на данный момент находится в укрытии, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Вооружённые формирования Украины до сих пор продолжают вести обстрел по району Васильевской насосной станции из миномётов калибром 120 миллиметров. Кроме того, используются гранатомёты и стрелковое оружие.

Пока информация о жертвах среди персонала или разрушениях на станции не сообщалось.

На данный момент представители ДНР в СЦКК делают всё возможное, чтобы добиться устойчивого режима тишины в районе ВНС.

Напомним, что за прошедшие сутки украинская армия семь раз обстреливала территорию ДНР (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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