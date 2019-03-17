2019-03-17T11:26:10+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР 180 боеприпасов за сутки

Всего зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта argumenti.ruФОТО: архив сайта argumenti.ru
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«Весеннее» перемирие так и не принесло в Донбасс тишины, но заметно снизило частоту обстрелов. За прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 7 раз обстреляли территорию ДНР. Обстрелы велись на Донецком и Мариупольском направлении.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Васильевка, Спартак, Донецк (посёлок шахты Трудовская, Александровка), Октябрь, Ленинское и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Всего за прошедшие сутки по территории ДНР выпустили 180 единиц различных боеприпасов, среди которых снаряды БМП/БТР, гранаты АГС, РПГ/СПГ. Кроме того, украинские силовики использовали крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии не поступала.

Напомним, что в предыдущие сутки вооружённые формирования Украины выпустили по территории ДНР 44 боеприпаса, обстреляв населённые пункты на Донецком и Мариупольском направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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