С 1 декабря КПВВ «Станица Луганская» переходит на зимний режим работы

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-30T12:45:47+03:00

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда будет работать с 09:00 до 18:00

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В Министерстве государственной безопасности ЛНР сообщили, как будет работать контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Станица Луганская» в зимний период.

— Служба пограничной охраны МГБ Луганской Народной Республики с 1 декабря 2018 года переходит на зимний режим работы. Пропуск лиц через временный пункт перехода в районе населенного пункта Станица Луганская будет осуществляться с 09:00 до 18:00 по местному времени, — сообщили в пресс-службе МГБ Республики.

Отметим, что сегодня последний день, когда пропуск людей через единственный функционирующий пункт въезда-выезда между ЛНР и Украиной осуществляется с 08:00 до 19:00.

Напомним, что НМ ДНР не рекомендует жителям Республики пересекать КПВВ и посещать территорию Украины. Кроме того, на пункте пропуска «Станица Луганская» уже арестовывали для принудительной мобилизации мужчин призывного возраста (подробнее).