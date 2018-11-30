НМ ДНР рекомендует гражданам Республики не пересекать блокпосты

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-30T11:21:35+03:00

Разведданные говорят о том, что политическое руководство Украины отдало указания принудительно мобилизовать граждан Республик Донбасса

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В Народной милиции ДНР призвали жителей Республики не посещать территорию, подконтрольную Украине, и не пересекать блокпосты без веской причины. Особенно это предостережение касается мужчин призывного возраста.

— По имеющейся у нас информации, руководствуясь Законом «О военном положении», политическое руководство Украины отдало указания главам оккупационных администраций, пограничникам и правоохранительных органам о привлечении к принудительным работам на благо обороноспособности Украины граждан Донецкой и Луганской народных республик, — начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Кроме того, по имеющейся у Республики информации, к мобилизации могут быть привлечены не только люди, но и транспортные средства, которые будут переданы на благо оборонной способности Украины.

Напомним, что на КПВВ «Станица Луганская» уже были задержаны мужчины и молодые люди призывного возраста (подробнее).