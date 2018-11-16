Обстрелы в ДНР: ВСУ 14 раз обстреляли территорию Республики

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-16T11:54:35+03:00

Украинская армия ведёт ежедневные обстрелы в ДНР. Огонь ведётся на всех направлениях с применением миномётов и другого оружия

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Вооружённые силы Украины продолжают массированные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Гольмовский, Донецк (Трудовские), Ясиноватая, Спартак, Александровка, Ленинское, Саханка, Коминтерново, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

В результате обстрела посёлка Гольмовский была ранена 19-летняя девушка и повреждён её дом.

Более подробная информация о вчерашних обстрелах сейчас уточняется.

Напомним, что обстрел Гольмовского был зафиксирован вчера около 20:00. 19-летняя мирная жительница была ранена и доставлена в больницу. Военнослужащие НМ Республики открыли ответный огонь по украинским силовикам.