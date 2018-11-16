Срочное сообщение оперативного командования ДНР: боевики, обстрелявшие мирных жителей ДНР, получили заслуженное наказание

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-16T10:02:45+03:00

Военнослужащие НМ Республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ, которые вели обстрел Горловки, в результате которого пострадала мирная жительница

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Несмотря на то, что военнослужащие ДНР на передовой получили приказ строго соблюдать минские соглашения, вчера, 15 ноября, им пришлось открыть ответный огонь по позициям украинские силовиков в районе населённого пункта Металлист (укр. Травневое), чтобы прекратить обстрел Горловки. Об этом сообщили в штабе оперативного командования Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— Вчера украинские террористы в 19.20 грубо нарушили режим тишины и открыли целенаправленный огонь по мирному населенному пункту Гольмовский, применив миномет калибром 120-мм. Подразделения НМ ДНР были вынуждены открыть ответный огонь, по вскрытым огневым точкам противника, из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения, в результате чего боевики, обстрелявшие мирных жителей ДНР, получили заслуженное наказание, — сообщили в штабе оперативного командования НМ Республики.

Там отметили, что по имеющийся у них информации, от вооружённой агрессии украинских силовиков пострадала не только мирная жительница, но и её дом, который получил повреждения фасада, остекления и кровли.

В Народной милиции призвали СММ ОБСЕ зафиксировать очередное преступление со стороны ВСУ и использовать все возможные рычаги давления на украинскую сторону, чтобы прекратить это кровопролитие.

Напомним, что в результате вчерашнего обстрела со стороны украинских силовиков в посёлке Гольмовский был ранена 19-летняя девушка.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.