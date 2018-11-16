Срочное сообщение оперативного командования ДНР: боевики, обстрелявшие мирных жителей ДНР, получили заслуженное наказание
Несмотря на то, что военнослужащие ДНР на передовой получили приказ строго соблюдать минские соглашения, вчера, 15 ноября, им пришлось открыть ответный огонь по позициям украинские силовиков в районе населённого пункта Металлист (укр. Травневое), чтобы прекратить обстрел Горловки. Об этом сообщили в штабе оперативного командования Народной милиции Донецкой Народной Республики.
— Вчера украинские террористы в 19.20 грубо нарушили режим тишины и открыли целенаправленный огонь по мирному населенному пункту Гольмовский, применив миномет калибром 120-мм. Подразделения НМ ДНР были вынуждены открыть ответный огонь, по вскрытым огневым точкам противника, из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения, в результате чего боевики, обстрелявшие мирных жителей ДНР, получили заслуженное наказание, — сообщили в штабе оперативного командования НМ Республики.
Там отметили, что по имеющийся у них информации, от вооружённой агрессии украинских силовиков пострадала не только мирная жительница, но и её дом, который получил повреждения фасада, остекления и кровли.
В Народной милиции призвали СММ ОБСЕ зафиксировать очередное преступление со стороны ВСУ и использовать все возможные рычаги давления на украинскую сторону, чтобы прекратить это кровопролитие.
Напомним, что в результате вчерашнего обстрела со стороны украинских силовиков в посёлке Гольмовский был ранена 19-летняя девушка.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.