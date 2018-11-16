Миномётным обстрелом в Горловке была ранена 19-летняя девушка

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-16T09:22:06+03:00

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Вчера, 16 ноября, в 19:40 украинские силовики открыли миномётный огонь по населённому пункту Гольмовский на окраине Горловки. В результате была ранена мирная жительница посёлка. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

— Около 20:00 был зафиксирован обстрел Гольмовского, в результате которого получила ранения Елена Викторовна Петлевая 1999 года рождения. Предварительный диагноз медиков – осколочные ранения в область левого голеностопного сустава, — сообщил Иван Приходько.

В Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе, в свою очередь, добавили, что обстрел вёлся с позиций украинских силовиков в районе посёлка Металлист (укр. Травневое) с применение миномётов калибром 120 миллиметров.

Пострадавшая в обстреле девушка доставлена в городскую больницу №2 и ей уже была оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, что украинские силовики ведут ежедневные, целенаправленные обстрелы территории Республики.