2018-10-02T09:58:08+03:00
Политика

Огнём ВСУ в Коминтерново повреждён дом

Силовики 36-й бригады ВСУ в очередной раз открыли миномётный огонь по южным сёлам ДНР
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив "КП - Донецк"ФОТО: архив "КП - Донецк"Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Вчера, 1 октября, в начале седьмого вечера силовики 36-й бригады Вооружённых сил Украины открыли огонь по южным сёлам Донецкой Народной Республики. В результате был повреждён дом в посёлке Коминтерново. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В результате обстрела была повреждена кровля жилого дома по адресу: улица Кирова, 86. Жертв среди мирных граждан удалось избежать, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

По данным штаба оперативного командования, приказ на обстрел населённых пунктов Республики был отдан командиром 36-й бригады Гнатовым. Огонь вёлся из миномётов калибром 120 миллиметров. По посёлкам Коминтерново, Ленинское и Новая Таврия было выпущено порядка 30 мин.

Напомним, что за предыдущие сутки украинская армия 20 раз нарушила режим прекращения огня. 30 сентября в посёлке Старомихайловка огнём Вооружённых сил Украины была ранена 16-летняя девушка.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Донбассгаз» построил подземный газопровод в прифронтовом районе Донецка
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Что Порошенко делал на Донбассе?
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем