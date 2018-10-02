Огнём ВСУ в Коминтерново повреждён дом

2 Окт. 09:57 2018-10-02T09:58:08+03:00

Силовики 36-й бригады ВСУ в очередной раз открыли миномётный огонь по южным сёлам ДНР

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Вчера, 1 октября, в начале седьмого вечера силовики 36-й бригады Вооружённых сил Украины открыли огонь по южным сёлам Донецкой Народной Республики. В результате был повреждён дом в посёлке Коминтерново. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В результате обстрела была повреждена кровля жилого дома по адресу: улица Кирова, 86. Жертв среди мирных граждан удалось избежать, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

По данным штаба оперативного командования, приказ на обстрел населённых пунктов Республики был отдан командиром 36-й бригады Гнатовым. Огонь вёлся из миномётов калибром 120 миллиметров. По посёлкам Коминтерново, Ленинское и Новая Таврия было выпущено порядка 30 мин.

Напомним, что за предыдущие сутки украинская армия 20 раз нарушила режим прекращения огня. 30 сентября в посёлке Старомихайловка огнём Вооружённых сил Украины была ранена 16-летняя девушка.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.