В Старомихайловке была ранена 16-летния девочка в результате обстрела ВСУ

30 Сент. 19:52 2018-09-30T19:52:43+03:00

С минно-взрывной травмой, осколочной ранением брюшной области и правого бедра пострадавшая доставлена в больницу имени Калинина в Донецке

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Сегодня, 30 сентября, в результате массированного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины по населённому пункту Старомихайловка была ранена шестнадцатилетняя девочка. Её доставили в больницу Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В 17:55 вооружённые формирования оставшейся части Украины открыли огонь по окрестностям населённого пункта Старомихайловка. В результате обстрела с применением БМП-2 ранения получила девушка, 2002 года рождения, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

С минно-взрывной травмой, осколочной ранением брюшной области и правого бедра пострадавшая доставлена в больницу имени Калинина в Донецке.

Напомним, сегодня, 30 сентября, четверо мальчиков подорвались на мине в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Майорск». Трое погибли на месте, четвёртый доставлен в больницу.

Подробнее о произошедшем в Горловке читайте в материале нашего корреспондента.