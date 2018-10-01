300 боеприпасов по территориям ДНР выпустили ВСУ

1 Окт. 11:26 2018-10-01T11:26:30+03:00

В сводках обстрелов снова Спартак, Зайцево, Саханка и другие населенные пункты ДНР

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Украинские боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня в течение последних суток, сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

-За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 20 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 301 единица, — сообщил Якубов.

Под обстрел попали село Спартак, поселки Жабичево и Александровка на окраинах Донецка, Горловка и ее поселки шахты имени Гагарина, Зайцево и Доломитное, Ясиноватая и близлежащие поселки Крутая Балка и Каштановое, а также южные села Ленинское, Коминтерново, Саханка, Октябрь, Куликово.

ВСУ обстреливали территорию республики из минометов калибром 82 и 120 мм (всего было выпущено около 20 мин), гранатометов, вооружения БТР и БМП, крупнокалиберного стрелкового оружия.