Заносы на дорогах и километровые пробки: Сильный снегопад заблокировал передвижение машин в Донецке и Макеевке

Уже с утра на территории ДНР наблюдалось резкое ухудшение погодных условий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Обильный снегопад спровоцировал транспортный коллапс на трассе между Донецком и Макеевкой. Километровые пробки затруднили передвижение машин по ключевой магистрали, связывающей столицу и город.

В Госавтоинспекции ДНР заявили о том, что временно перекрыто движение автомобилей и в направлении Харцызска.

- Это временная мера на полчаса-час, работает техника по расчистке дорог от снега. Как только расчистят, сразу будет открыт проезд, - заявили в пресс-службе ведомства.

В администрации Макеевки, в свою очередь, приняли решение ограничить въезд в город для грузового транспорта. Уточняется, что ограничения на перемещение действуют для грузовиков, которые движутся как со стороны Донецка, так и Харцызска. Их отправляют парковаться в ожидании улучшения погодных условий.

- Призываем жителей и гостей Макеевки соблюдать осторожность на дорогах и приносим извинения за временные неудобства, - говорят в мэрии.

Напомним, накануне МЧС ДНР объявило в Донецке и Донецкой Народной Республике штормовое предупреждение. В ночь с 26 на 27 декабря наблюдалось обильное выпадение снега и понижение температуры воздуха до -12 градусов по Цельсию. Сегодня утром в столице ДНР погодные условия снова ухудшились: к сильному снегопаду добавился гололед и снижение температуры воздуха до -8 градусов.

На расчистку дорог в Донецке вышли более 120 единиц снегоуборочной техники. Из-за обильного снегопада коммунальщики города перешли на усиленный режим работы.

Из-за обильного снегопада коммунальщики перешли на усиленный режим работы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- В связи с обильным снегопадом ведутся работы по обеспечению безопасных условий для движения транспорта и пешеходов на дорогах города. С раннего утра задействованы 124 единицы снегоуборочной техники, 268 работников коммунального предприятия «ДРСУ» проводят ручную расчистку тротуаров и сложных участков, - проинформировал глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

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