На расчистку дорог в Донецке вывели более 120 единиц снегоуборочной техники

Работники «ДРСУ» вручную расчищают тротуары и сложные участки трассы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В столице ДНР продолжается обильный снегопад, и коммунальщики города перешли на усиленный режим работы. В расчистке заваленных снегом дорог они задействовали свыше ста единиц спецтехники. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В связи с обильным снегопадом ведутся работы по обеспечению безопасных условий для движения транспорта и пешеходов на дорогах города. С раннего утра задействованы 124 единицы снегоуборочной техники, 268 работников коммунального предприятия «ДРСУ» проводят ручную расчистку тротуаров и сложных участков, - проинформировал мэр.

Алексей Кулемзин также добавил, что обработка дорог противогололедными средствами производилась еще до начала снегопада.

Напомним, накануне МЧС ДНР объявило в Донецке и Донецкой Народной Республике штормовое предупреждение. В ночь с 26 на 27 декабря наблюдалось обильное выпадение снега и понижение температуры воздуха до -12 градусов по Цельсию. Сегодня утром в столице ДНР погодные условия снова ухудшились: к сильному снегопаду добавился гололед и снижение температуры воздуха до -8 градусов.

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