Погода в Донецке: 27 декабря объявлено штормовое предупреждение

Утром и днем 27 декабря температура воздуха составит -6…-8 градусов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

МЧС объявило в Донецке и Донецкой Народно Республике штормовое предупреждение. В ночь с 26 на 27 декабря ожидается выпадение снега и понижение температуры воздуха до -12 градусов по Цельсию.

Утром и днем 27 декабря температура воздуха составит -6…-8 градусов. В середине дня из-за облаков изредка будут пробиваться солнечные лучи. Осадков не предвидится. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 27 декабря почитается память святых Фирса, Левкия и Каллиника. В это время держится стабильно зимняя погода, со всеми характерными для нее явлениями. Наши предки заметили, если зимой воздух становится более чистым, то значит нужно ждать похолодания.

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