ТОП-8 проблем жителей Республики

Перед миграционными службами - всегда аншлаг. ФОТО: Евгений ИСАЕВ

Донецкая «Комсомолка» решили подвести итоги 2021 года – но глазами обычных людей. Традиционно в первую очередь они говорили о своих насущных проблемах.

Вас здесь не стояло!

Так бывает, что просто сдать на паспорт ДНР, даже имея талон электронной очереди, бывает очень непросто. А обычная электронная дактилоскопия выливается в многочасовое выстраивание под кабинетом. Степень проблемы зависит от города, в котором вы прописаны. Произвол чиновников на местах у многих жителей Республики вызывает опасения больше, чем нестабильное будущее. Зато сколько интересных слухов можно в очередях услышать!

Борьба с ковидом

Число больных коронавирусной инфекцией все увеличивалось, в амбулаториях «морили» людей в очередях, инфекционные отделения были переполнены. В прибыли оказались лишь фармацевты. Зато мы научились жить в масках и соблюдать дистанцию.

Попробуй заплати

Очереди вообще стали привычным атрибутом городов ДНР. Зайти в банк заплатить коммуналку – постой на улице под ледяным восточным ветром, а потом в помещении в маске посиди. Очень своеобразное закаливание, что тут сказать. Для тех, кто занят на работе, это настоящая проблема. А власти вещают, что будут подавать на должников в суд.

Призраки войны

В конце ноября все заговорили о том, что вот-вот вспыхнет война, пострашнее чем в 2014. Опасения не оправдались – но это не точно…

ВСУ продолжает стягивать технику к границам ДНР, наемников становится все больше.

Алло, вас не слышно

«Связь для победы» лозунг республиканского оператора «Феникс». Но что-то победы эти странные: связь внезапно пропадает или резко падает ее качество. Исчезает без предупреждения мобильный интернет, что очень нервирует таксистов, чьи счетчики не могут без него работать. Есть и плюсы – всегда можно прервать неудобный разговор, сославшись на проблемы с «Фениксом».

Цены и тарифы – вперед и вверх

Год ознаменовался ростом цен и тарифов на все – от проезда в транспорте, до коммуналки. Власти несколько раз объявляли войну росту цен, например, на курятину, яйца и овощи. Это вызывало временный дефицит, правда, цены действительно «притормаживали». А потом рост возобновлялся. К счастью, не всегда такой резкий, как бывало в 2014-2015, когда Украина ввела экономическую блокаду, а связи с Россией еще не были толком налажены.

В уходящем году для многих слово по поводу цен и войны«Держитесь!» вызывало нервный тик.

Картофельная загадка

В конце сентября в Республике резко подорожал картофель – сразу на 50-100%. В разгар сбора урожая цены стали выше, чем в новогодние праздники! У населения началась тихая паника.

В ноябре все закончилось также внезапно, как началось. Цены немного снизились, появились оптовые торговцы и предложения привести мешки с заветным клубнем под подъезд.

Причина такого «ценового кульбита» осталась загадкой, но известно, что в Ростовской области была аналогичная проблема.

Доходы не по расходам

И традиционной проблемой остаются низкая зарплата. Людям вполне серьёзно предлагают помахать лопатой или метлой за 5-6 тысяч рублей в месяц. При этом цены на ряд товаров в ДНР как в Москве. Вот и выживай как хочешь – или получи российский паспорт и пытай счастье в РФ.

P.S. Тем не менее, многие достойно прожили этот год. Потихоньку оживает экономика. А судя по очередям на рынках и в магазинах, жители активно хотят встретить новый 2022. «Комсомолка» желает всем здоровья, стойкости и мира!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Доктор Лиза была ангелом на земле!» В Донецке почтили память Елизаветы Глинки

Она погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Минобороны России, который направлялся в Сирию. Авиакатастрофа стала причиной смерти 92 пассажиров

(подробнее)