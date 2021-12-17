Глава ДНР возьмет под личный контроль работы по восстановлению многоквартирных домов и объектов социальной сферы

Денис Пушилин лично проследит за сроками и качеством выполнения ремонта. Фото: denis-pushilin.ru

В ДНР второй год не могут завершить ремонт на 20 объектах из-за отсутствия документации. Ситуацию взял под личный контроль Глава Республики Денис Пушилин. Об этом он заявил во время совещания с руководителями городских и районных администраций.

- Приближается конец года, и по традиции мы подводим итоги. Первые вопросы коснутся ремонта и восстановительных работ в городах и районах. С 2020 года остаются объекты, где не выполнены работы. Из 97 объектов только по 77 работы выполнены на 100 процентов, - подчеркнул он.

Как пояснил в ответ временно исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Владимир Ярошевский, ремонтные работы не были завершены из-за отсутствия проектно-сметной документации и дополнительной экспертизы. В Минстрое предложили перенести восстановление 13 объектов на 2022 год и начать его с наступлением теплого времени года.

В Минстрое предложили продолжить восстановительные работы в 2022 году и начать их с наступлением теплого времени года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Данный вопрос Глава ДНР Денис Пушилин взял под личный контроль и поручил Правительству подготовить проектно-сметную документацию, а министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики - представить план по восстановительным работам до 25 декабря. Закончить их планируют к 1 августа 2022 года.

Напомним, в 2022 году в Донецкой Народной Республике отремонтируют и восстановят 432 объекта жилого фонда. На это власти выделят 1,4 миллиарда рублей.

- Запланировано капитально отремонтировать 66 многоквартирных домов и 69 кровель жилых домов; восстановить 110 лифтов и 54 объекта жилищного фонда, провести капремонты и восстановление 130 соцобъектов, - рассказал Денис Пушилин.

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