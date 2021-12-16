В Донецкой Народной Республике составили рейтинг городов и районов по итогам 2021 года

Столица Республики заняла 14 место Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе встречи Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с руководителями администраций населенных пунктов был представлен рейтинг городов и районов государства по итогам работы в 2021 году.

Оценка проводилась по 29 критериям, среди которых качество выполнения должностных обязанностей, выполнению задач территориальной обороны, ремонтно-восстановительных работ, социальных программ, взаимодействию с МЧС и Минстроем, уровню оплаты услуг ЖКХ.

- Что касается рейтингов городов, то работа будет продолжаться, - говорит Глава ДНР Денис Пушилин. - Более того, она коснется не только глав городов и администраций, но и министерств и ведомств. Должны быть понятные и четкие критерии. Порой трудно определить, хорошо человек работает или нет.

Денис Владимирович отметил, что работа того или иного руководителя будет оцениваться по четким и понятным данным.

- По этому направлению мы будем только развиваться. Исходя из данных рейтинга, будут делаться соответствующие выводы. И я не исключаю кадровых перестановок в том числе, - сказал Пушилин.

Результаты итоговой оценки:

1 место – Торез;

2 место – Енакиево;

3 место – Макеевка;

4 место – Шахтерск;

5 место – Горловка;

6 место – Кировское;

7 место – Амвросиевский район;

8 место – Новоазовский район;

9 место – Тельмановский район;

10 место – Докучаевск;

11 место – Ясиноватая;

12 место – Старобешево;

13 место – Снежное;

14 место – Донецк;

15 место – Ждановка;

16 место – Дебальцево;

17 место – Харцызск.

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