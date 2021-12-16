В Донецкой Народной Республике составили рейтинг городов и районов по итогам 2021 года

Столица Республики заняла 14 место
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В ходе встречи Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с руководителями администраций населенных пунктов был представлен рейтинг городов и районов государства по итогам работы в 2021 году.
Оценка проводилась по 29 критериям, среди которых качество выполнения должностных обязанностей, выполнению задач территориальной обороны, ремонтно-восстановительных работ, социальных программ, взаимодействию с МЧС и Минстроем, уровню оплаты услуг ЖКХ.
- Что касается рейтингов городов, то работа будет продолжаться, - говорит Глава ДНР Денис Пушилин. - Более того, она коснется не только глав городов и администраций, но и министерств и ведомств. Должны быть понятные и четкие критерии. Порой трудно определить, хорошо человек работает или нет.
Денис Владимирович отметил, что работа того или иного руководителя будет оцениваться по четким и понятным данным.
- По этому направлению мы будем только развиваться. Исходя из данных рейтинга, будут делаться соответствующие выводы. И я не исключаю кадровых перестановок в том числе, - сказал Пушилин.
Результаты итоговой оценки:
1 место – Торез;
2 место – Енакиево;
3 место – Макеевка;
4 место – Шахтерск;
5 место – Горловка;
6 место – Кировское;
7 место – Амвросиевский район;
8 место – Новоазовский район;
9 место – Тельмановский район;
10 место – Докучаевск;
11 место – Ясиноватая;
12 место – Старобешево;
13 место – Снежное;
14 место – Донецк;
15 место – Ждановка;
16 место – Дебальцево;
17 место – Харцызск.
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