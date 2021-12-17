Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 декабря 2021 года: Побороть болезнь удалось почти 500 жителям Республики

В Республике фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно последним данным, за прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике коронавирус обнаружили еще у 330 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За сутки провели 1 180 исследований, в ходе которых выявили 258 заболевших ковидом. А 72 пациентам диагноз установили по клинико-эпидемиологическим показателям, - рассказали в ведомстве.

За сутки медики провели 1 180 лабораторных исследований Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минздраве также сообщили, что за день от ковида скончались 60 жителей ДНР, а вот 474 гражданам удалось справиться с болезнью и выписаться из медицинских учреждений.

Таким образом, за весь период пандемии на территории Республики были зарегистрированы 115 945 случаев заражения ковидом. Из них 103 788 человек выздоровели, 3 256 продолжают лечение, скончался 8 901 больной.

Кроме того, медики выявили 60 новых случаев пневмоний, госпитализация потребовалась 50 жителям. Всего на лечении сейчас находятся 1 087 пациентов с воспалением легких, из них 754 - на кислородной поддержке.

Напомним, эпидемия коронавируса в ДНР «съела» из бюджета 128 миллионов рублей. COVID-19 оказался серьезной нагрузкой на Фонд социального страхования - перечень выплат, которые обеспечивают сейчас в стране, пополнила еще одна категория граждан - тех, кто находится на самоизоляции после контакта с зараженными ковидом.

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