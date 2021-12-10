Эпидемия коронавируса в ДНР «съела» из бюджета 128 миллионов рублей

Государство постаралось снизить экономическую нагрузку на работодателей Республики Фото: Артем КИЛЬКИН

Фонд социального страхования Донецкой Народной Республики выделил 128 миллионов рублей на случаи временной нетрудоспособности граждан во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила управляющая Фондом Ирина Пархоменко.

По словам чиновницы, COVID-19 оказался довольно серьезной нагрузкой на соцстрах. Перечень выплат, которые производятся сейчас в ДНР, пополнила еще одна категория граждан - тех, кто находится на самоизоляции после контакта с зараженными ковидом.

- Общая сумма выплат этой категории людей составила 128 миллионов рублей, - рассказала управляющая Фондом.

При этом Ирина Пархоменко подчеркнула: оплата листков нетрудоспособности соцстрахом позволила уменьшить экономическую нагрузку на работодателей Республики в этот и без того непростой для всех период.

Напомним, право на пособие за пребывание на карантине имеют только те жители ДНР, которые застрахованы в Фонде социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

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