Коронавирус 2020: Жителям ДНР выплатят пособие за пребывание на карантине

15 Март 2020 2020-03-15T11:06:45+03:00

Пособие за пребывание на карантине получат только жители, которые застрахованы в Фонде социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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После решения Главы ДНР Дениса Пушилина о введении в Республике режима повышенной готовности в связи с коронавирусом, у жителей возник вопрос: а будет ли какая-то компенсация, если человека отправят на карантин? Поэтому буквально следом Денис Пушилин издал соответствующий указ - №58 от 14 марта.

Теперь период нахождения на карантине жителей ДНР в случае их заражения инфекционными болезнями будет оплачен Фондом социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

- Пособие по временной нетрудоспособности в связи с карантином, отстранением от работы застрахованного лица, которое имело контакт с больными особо опасными инфекционными болезнями или у которого выявлено бактерионосительство (в связи с карантином или согласно заключению органов санитарно-эпидемиологической службы), выплачивается за счет средств Фонда за все время его отстранения от работы в связи с карантином, – гласит указ Главы ДНР.

Также сказано, что если карантину подлежат дети в возрасте до 7 лет, посещающие дошкольные образовательные организации, или другие члены семьи. признанные недееспособными, то пособие выплачивается застрахованному жителю за весь период карантина.

То есть речь идет только о застрахованных в этом Фонде жителях. Остальные пособие не получат.

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ИСТОЧНИК KP.RU