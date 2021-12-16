Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 декабря 2021 года: За все время Covid-19 диагностирован у 115 615 жителей

За сутки коронавирус в ДНР диагностировали у 393 жителей
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР за сутки выявлен еще у 393 жителей.
- 15 декабря проведено 1098 исследований, из них выявлено 242 случая заболевания и у 151 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.
По данным здравоохранительного ведомства ДНР, по состоянию на 10.00 16 декабря, заболевших инфекцией COVID-19 на территории Республики – 115 615.
Из этого числа 103 314 человек выздоровели и были выписаны из больницы.
С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 8841 летальный случай. За последние сутки – 23 смерти.
Лечение от ковида продолжают 3460 пациентов.
За сутки выявлен 91 случай пневмоний, что на девять меньше, чем за
- В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - говорят в министерстве здравоохранения ДНР. - Вакцинация от COVID-19 поможет избежать тяжелого течения болезни, возникновения осложнений, и как следствие, лечения в условиях реанимации.
Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 42 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 36 человек, не перенесли болезнь два человека.
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