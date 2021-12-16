Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 декабря 2021 года: За все время Covid-19 диагностирован у 115 615 жителей

За сутки коронавирус в ДНР диагностировали у 393 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР за сутки выявлен еще у 393 жителей.

- 15 декабря проведено 1098 исследований, из них выявлено 242 случая заболевания и у 151 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным здравоохранительного ведомства ДНР, по состоянию на 10.00 16 декабря, заболевших инфекцией COVID-19 на территории Республики – 115 615.

Из этого числа 103 314 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 8841 летальный случай. За последние сутки – 23 смерти.

Лечение от ковида продолжают 3460 пациентов.

За сутки выявлен 91 случай пневмоний, что на девять меньше, чем за

- В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - говорят в министерстве здравоохранения ДНР. - Вакцинация от COVID-19 поможет избежать тяжелого течения болезни, возникновения осложнений, и как следствие, лечения в условиях реанимации.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 42 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 36 человек, не перенесли болезнь два человека.

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