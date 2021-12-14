Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 декабря 2021 года: Суточный прирост заболевших COVID-19 продолжает снижаться

За сутки на территории Республики медики выявили 55 случаев пневмоний Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки на территории Донецкой Народной Республики были зарегистрированы 608 новых случаев заражения и 48 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Провели еще 1858 лабораторных исследований. Диагноз подтвердился у 500 человек, а у 108 жителей на наличие инфекции в организме указали клинико-эпидемиологические показатели, - рассказали врачи.

На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев COVID-19 в ДНР составило 114769. Из них 8802 человека не смогли справиться с болезнью, а 102076 пациентам коронавирусных отделений удалось побороть ковид и выписаться из больниц после полного выздоровления.

Минздрав также сообщил, что за минувшие сутки на территории Республики были выявлены 55 заболевших пневмонией, госпитализация потребовалась 18 из них.

В данный момент в медучреждениях от пневмонии лечатся 1237 пациентов. Потребность в кислороде испытывают 789 из них.

Коронавирус стал непростым испытанием для всех Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, эпидемия коронавируса в ДНР «съела» из бюджета 128 миллионов рублей. COVID-19 оказался серьезной нагрузкой на Фонд социального страхования - перечень выплат, которые обеспечивают сейчас в стране, пополнила еще одна категория граждан - тех, кто находится на самоизоляции после контакта с зараженными ковидом.

- Общая сумма выплат этой категории людей составила 128 миллионов рублей, - рассказала управляющая Фондом Ирина Пархоменко.

При этом она подчеркнула: оплата листков нетрудоспособности соцстрахом позволила уменьшить экономическую нагрузку на работодателей Республики в этот и без того непростой период.

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