Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 декабря 2021 года: Полностью победить инфекцию удалось еще 636 пациентам

Врачи отмечают снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Республике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию медики обнаружили у 524 жителей ДНР. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

По данным ведомства, в лабораториях были проведены 1264 исследования, в ходе которых заражение ковидом подтвердилось у 334 обследуемых.

- У 190 граждан диагноз установили по клинико-эпидемиологическим показателям, - рассказали врачи.

Полностью победить инфекцию удалось еще 636 пациентам. А 60 больных скончались от осложнений после ковида.

Учитывая последние данные, в Донецкой Народной Республике за все время были подтверждены 113595 случаев заболевания коронавирусом. Из них пролечились и выздоровели 100664 человека, продолжают лечение 4239 больных. Не удалось справиться с болезнью 8692 жителям Республики.

Кроме того, медики сообщают о 1297 пациентах, которые лечатся сейчас от пневмонии, из них 820 находятся на кислородной поддержке.

Тем временем эпидемия коронавируса в ДНР уже «съела» из бюджета Республики 128 миллионов рублей. COVID-19 оказался серьезной нагрузкой на Фонд социального страхования. Об этом сообщила управляющая Фондом Ирина Пархоменко.

По словам чиновницы, COVID-19 оказался довольно серьезной нагрузкой на соцстрах. Перечень выплат, которые производятся в ДНР, пополнила еще одна категория граждан - тех, кто находится на самоизоляции после контакта с зараженными ковидом.

Эпидемия оказалась серьезным испытанием для всех Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Общая сумма выплат этой категории людей составила 128 миллионов рублей, - рассказала управляющая Фондом.

При этом Ирина Пархоменко подчеркнула: оплата листков нетрудоспособности соцстрахом позволила уменьшить экономическую нагрузку на работодателей Республики в этот и без того непростой период.

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