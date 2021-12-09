Киев согласился проработать предложения республик Донбасса по механизму контроля перемирия

В Донбассе требуют от Украины скорейшего снижения степени эскалации на линии соприкосновения. Фото: штаб «ООС»

Киев изъявил желание подготовить содержательную реакцию на предложения Донецкой и Луганской Народных Республик по верификации нарушений перемирия. Об этом по итогам прошедших переговоров Контактной группы сообщили представители делегации ДНР.

- В процессе обсуждения вопросов безопасности стало очевидно, что украинскую делегацию заботит перспектива заработка политических очков путем декларирования пустых политических заявлений, а не скорейшее снижение степени эскалации конфликта, - заявили они.

В делегации отметили, что во время переговоров заместитель главы украинской переговорной группы Андрей Костин вместо опровержения высказываний командования ВСУ о разрешении украинским солдатам стрелять в Донбассе без приказа и достижении договоренностей по координационному механизму, сначала был готов только согласовать короткое заявление о возвращении сторон конфликта к бессрочному режиму прекращения огня, от которого по факту никто официально не отказывался.

- После того, как наши представители в течение 8-ми часов приводили Украине предметные и неопровержимые аргументы в пользу своего подхода, представители Киева все-таки решили взять паузу и подготовить содержательную реакцию на наши предложения. Ожидаем соответствующий документ, - рассказали в ДНР.

Киев попросил сутки для ответа. Фото: dnronline.su

Напомним, Донецк и Луганск настаивают на подписании в Контактной группе содержательного документа, способствующего прекращению обстрелов в Донбассе. Для этого они направили в Контактную группу план шагов по возврату Украины к исполнению мер усиления перемирия. Позже Киев представил свой «выхолощенный» проект, из которого по большей части удалены почти все практические шаги и добавлены политические лозунги.

Дискуссия в подгруппе по безопасности по этому поводу продлилась около четырех часов. ДНР и ЛНР продолжили настаивать на конкретизации функционала координационного механизма, а также четком определении, чьи представители должны взаимодействовать между собой на уровне СЦКК.

Республики также требуют публичного опровержения слов главкома ВСУ Валерия Залужного о разрешении украинским военным стрелять в Донбассе.

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