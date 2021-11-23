Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 ноября 2021 года: За сутки из больниц выписались более 2 тысяч человек

Под присмотром врачей остаются еще свыше 15 тысяч пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 2 тысяч человек были выписаны из лечебных учреждений Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. Такие данные обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Как сообщили там, за 23 ноября были установлены 1049 новых случаев заболевания жителей коронавирусной инфекцией, 81 человек скончался. Смогли побороть болезнь и были выписаны из больниц с дважды отрицательным тестом на COVID-19 2225 человек.

Таким образом, за весь период пандемии в ДНР число больных ковидом достигло 103464 человек. Около 80 тысяч пациентов уже пролечились и выздоровели, 15720 жителей еще находятся под присмотром врачей, а 7856 граждан не выдержали осложнений болезни и скончались.

Кроме того, медики выявили за сутки 100 новых случаев пневмоний. В больницы были госпитализированы 65 человек с воспалением легких.

За прошедший день медики выявили пневмонию у 100 больных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, до 2024 года в Донецкой Народной Республике планируют отремонтировать более 130 больниц. Такую задачу заложили в Программу социально-экономического развития. Об этом рассказал Глава Республики Денис Пушилин в ходе большого интервью в Донецке.

- Запланирован ремонт порядка 137 медицинских учреждений. Работа предстоит большая - это и оформление проектно-сметной документации, и обеспечение больниц стационарными кислородными точками. Здесь тоже работа колоссальная, и очень непростая. Но это необходимо, даже без ковида, - отметил руководитель государства.

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