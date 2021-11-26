Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 ноября 2021 года: За день пошли на поправку почти 2 тысячи пациентов

Коронавирусная инфекция может иметь тяжелое и длительное течение, а после выздоровления еще долго напоминать о себе Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 1030 жителей ДНР. При этом почти 2 тысячи пациентов покинули медучреждения после прохождения курса лечения и выздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За это время медики также выявили пневмонию у 70 пациентов, из них госпитализировали в больницы 43 человек. Всего на лечении сейчас находятся 1804 пациента с воспалением легких, из которых 1046 нуждаются в кислородной поддержке, - рассказали в профильном ведомстве.

Если говорить в целом, то на утро 26 ноября общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 на территории Республики составляет 106540 человек. Из них уже пошли на поправку и были сняты с учета после выздоровления 86671 жителей, причем 1891 из них - только за минувшие сутки.

Продолжают лечиться от коронавируса 11843 пациента. За все время болезнь стала причиной смерти 8026 человек.

Напомним, жители ДНР смогут продолжить прививочную кампанию против коронавируса. Как сообщили в Минздраве, в Республику прибыл очередной гуманитарный конвой из Российской Федерации. Он доставил сюда 290 тысяч доз российского препарата «Спутник Лайт» для профилактики коронавирусной инфекции.

В Республику доставили очередную партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Кроме того, в рамках гуманитарной помощи из РФ поступили лекарственные и диагностические иммунобиологические препараты, изделия медицинского назначения и новое оборудование для больниц.

- Это рентген-аппараты, аппараты МРТ, оборудование для проведения программного гемодиализа, кардиографы, анализаторы, оборудование для эндоурологии, - рассказали в ведомстве.

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