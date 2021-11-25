Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 ноября 2021 года: Инфекцию обнаружили еще у 998 жителей

У некоторых пациентов диагноз установили на основании клинико-эпидемиологических показаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество заболевших коронавирусом в Донецкой Народной Республике превысило отметку в 105 тысяч человек. Только за прошедшие сутки медики констатировали 998 новых случаев заражения жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Там отметили, что такой результат был получен в ходе 2691 лабораторного исследования.

- Также у 20 пациентов диагноз «COVID-19» установили на основании клинико-эпидемиологических показаний, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, полная статистика заболеваемости коронавирусом в ДНР на 25 ноября выглядит следующим образом: общее число зараженных в Республике за весь период эпидемии составило 105510 человек. Из них на стационарном и амбулаторном лечении еще находятся 12789 пациентов, уже пошли на поправку и выписались из больниц 84780 человек, а 7941 житель скончался от осложненного протекания болезни.

Кроме того, сообщается, что врачи обнаружили за минувший день 77 новых случаев пневмоний. В больницы были госпитализированы 56 человек с воспалением легких.

Напомним, жители ДНР смогут продолжить прививочную кампанию против коронавируса. В Республику прибыл очередной гуманитарный конвой из Российской Федерации, который доставил 290 тысяч доз российского препарата «Спутник Лайт» для профилактики коронавирусной инфекции.

В Республику поступили почти 300 тысяч доз российского препарата «Спутник Лайт» для продолжения прививочной кампании Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Кроме того, в рамках гуманитарной помощи из РФ сюда поступили лекарственные и диагностические иммунобиологические препараты, изделия медицинского назначения и новое оборудование.

- В составе конвоя получены более 100 единиц медоборудования - это рентген-аппараты, аппараты МРТ, оборудование для проведения программного гемодиализа, кардиографы, анализаторы, оборудование для эндоурологии, - рассказали в Минздраве.

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