Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 ноября 2021 года: Суточный прирост больных составил более тысячи человек

Медики продолжают фиксировать данные о количестве заболевших ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике медики выявили 1202 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 19 ноября провели 3106 исследований, в ходе которых диагноз подтвердился в 1190 случаях, а у 12 пациентов его установили на основании симптомов, - рассказали в ведомстве.

За это время выписались из медицинских учреждений с двумя отрицательными тестами на ковид 1537 пациентов. Всего же с начала пандемии количество больных жителей с подтвержденным COVID-19 уже превысило отметку в 100 тысяч человек. Из них 77663 пациента смогли справиться с болезнью, 16977 все еще находятся на лечении, скончались 7775 человек.

В Минздраве также сообщили, что за прошедшие сутки были выявлены 90 случаев пневмоний, в больницы госпитализированы 50 человек. Всего на лечении сейчас находятся 2231 пациент с воспалением легких, из них 1372 человека нуждаются в кислородной поддержке.

Напомним, в Республике удалось решить проблему с поставками кислорода для больниц. Вопрос с бесперебойным обеспечением им госпитальных баз удалось закрыть за счет увеличения объемов производства жидкого кислорода на металлургических предприятиях.

В Республике, наконец, удалось решить проблему с поставками кислорода для больниц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Производители обеспечивают нас кислородом в полном объеме. Проблем с поставками нет, - утверждает исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

Читайте также

Конец дистанционке: Как в Донецке родители учеников отреагировали на решение Министерства образования вернуть детей за парты

Младшее поколение - против, старшее - двумя руками за! (подробнее)