Конец дистанционке: Как в Донецке родители учеников отреагировали на решение Министерства образования вернуть детей за парты

Мамы и папы готовы на все, лишь бы побыстрее вернуть своих любимых чад в школы и вузы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успел новый приказ Министерства образования Донецкой Народной Республики о возвращении очного обучения облететь школы и вузы, как в интернете уже появилась петиция против такого решения. Только за первые три часа своего существования ВКонтакте она набрала почти 5 тысяч голосов. Правда, стоит сразу же оговориться, что автором петиции выступил, судя по профилю в соцсети, 16-летний подросток, который призывает родителей проголосовать против возобновления прежнего формата учебы, аргументируя это тем, что в Республике высокий уровень заболеваемости ковидом, и твердой уверенностью, что «Дети не хотят болеть!».

Болеть не хотят. Как, видимо, и учиться, рассудили многие родители и, напротив, выступили в поддержку решения министерства возобновить учебу в привычном формате - в классах и аудиториях.

- Мне кажется, что эту петицию поддерживают только школьники, которые ой как не хотят учиться, - пишет Татьяна.

- В школу пусть топают! А то на кружки мы ходим, в магазины мы ходим, в детские центры ходим, и там тоже достаточно детей и взрослых. Вирус можно подхватить где угодно, - поддерживают ее другие родители.

- Тем более, что непонятно чем руководствуются, ведь не сидит же дома вся семья (ну, я про нормальные семьи, в которых люди работают), могут же и на работе заразиться и при посещении в принципе любого общественного места, - считает Алексей.

- Я о том же, сидя с дивана оно хорошо возмущаться. А тем, кто работает, что делать - уроки по ночам? Да и вообще, не каждый родитель донесет до ребенка ту или иную информацию, - солидарна с ним Анна.

Правильно донести до детей школьный материал может только учитель, считают родители Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На робкие попытки нынешних школьников и студентов отстоять дистанционку - «Я очень надеюсь, что петиция поможет властям открыть глаза! 17000 + это уже много! Пусть вернут дистанционное обучение!», «Ну давайте выпустим всех сразу, закроем глаза на то, что на остановках будет толпа студентов. Сядем и будем ждать, когда показатели от 1200 вырастут до 5000! (речь идет о показателях заболеваемости коронавирусом. - Ред.)» - следует шквал совсем иных мнений от старших людей.

- Ну, так сиди на своей ДО (дистанционное образование. - Ред.). А лучше сразу метлу и дворником. Не дай Бог, попасть к такому специалисту! А еще лучше, чтоб Вам диплом в электронном виде прислали, в формате «doc.», - пишут они в ответ.

- Она студентка. В комментах уже отметилась. Какие дети? Я очень надеюсь, что когда они у нее появятся и она будет рожать, у нее врач будет после ДО. И будет ей кричать, «подожди, не рожай, я у гугла спрошу!»

- Вы с улицы ничего принести не можете? Я очень сомневаюсь, что в этой петиции участвуют в большинстве родители! Просто детишкам очень понравилось дома сидеть и ничего не делать, - считает Давид.

Читать комментарии несогласных друг с другом можно до бесконечности - как смотреть на огонь, воду и т.д. Впрочем, жительница Донецка Лера предложила в этой ситуации поступить по-другому.

- Чтоб прекратить это недопонимание, нужно ввести обучение с возможностью выбора ДО или очки, но даже с учетом количества заболевших, считаю, что экзамены, зачеты, контрольные должны сдаваться очно. Дома с интернетом - это не проверка знаний. Логику 16-летнего школьника (автор петиции. - Ред.) понять несложно, дома ему скатать легче, вряд ли им двигала забота о чьем-либо здоровье, хитрый жук!

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