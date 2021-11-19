Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 ноября 2021 года: Заболеваемость в Республике превысила 100-тысячный рубеж

Несмотря на все усилия медиков, в ближайшее время победить коронавирусную инфекцию, скорее всего, не удастся, поэтому необходимо всеми способами защитить свой организм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество диагностированных случаев заболевания коронавирусом в ДНР превысило отметку в 100 тысяч. Только за минувшие сутки медики диагностировали COVID-19 у 1007 жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Провели 2591 лабораторное исследование, в ходе которого подтвердили 999 случаев заболевания, а у 8 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, заболеваемость коронавирусом в Республике превысила 100-тысячный рубеж - за время пандемии инфекцию обнаружили уже у 101213 человек.

Сейчас на лечении находятся 17353 пациента. За прошедший день были сняты с учета 1514 выздоровевших человек. Всего за период эпидемии в ДНР зафиксированы 76126 случаев выздоровления.

Однако не всем удается справиться с осложненным протеканием болезни. За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 70 жителей ДНР. За все время болезнь успела отобрать жизни у 7734 граждан в Республике.

Напомним, 25 ноября в составе очередного гуманитарного конвоя из РФ ожидается поставка 250 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» для иммунизации жителей Донецкой Народной Республики.

Медики сообщают, что «Спутник Лайт» - безопасная и одобренная отдельная однокомпонентная вакцина, доказанная эффективность которой против заражения выше, чем у большинства двухдозных вакцин, и оценивается в 79,4%.

Путем вакцинации можно приостановить передачу вируса и защитить себя от его тяжелых последствий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- «Спутник Лайт» вызывает сильный иммунный ответ, обеспечивая длительную защиту, которая увеличивается в течение 4-6 месяцев после вакцинации, - говорят в Минздраве.

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