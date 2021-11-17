В раздевалке детского садика «Чайка» Тореза спасатели собрали ртуть из разбитых термометров

Пожарные ДНР не только тушат возгорания, но и ликвидируют другие происшествия, опасные для здоровья жителей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

16 ноября в Торезе в муниципальном дошкольном образовательном учреждении (МДОУ) № 22 «Чайка» сотрудники МЧС провели в помещении раздевалки демеркуризацию ртути. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда Тореза механическим методом собрали ртуть из 6 разбитых термометров, химическим методом обработали поверхность и проветрили помещения, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что собранную ртуть весом 9 граммов транспортировали для специального хранения.

От МЧС ДНР привлекались 1 машина и 3 сотрудников.

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