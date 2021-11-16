Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 ноября 2021 года: В Республике ожидают поставку 250 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт»

Лечение от ковида продолжают 18 143 пациента Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР за сутки выявлен еще у 1011 жителей.

- 15 ноября проведено 2072 исследований, из них выявлено 990 случаев заболевания (47,8 %) и у 21 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным здравоохранительного ведомства ДНР, по состоянию на 10.00 16 ноября, заболевших инфекцией COVID-19 на территории Республики – 97953.

Из этого числа 72 303 человека выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 7507 летальных случаев. За последние трое суток, по данным Минздрава Республики, от коронавируса скончались 63 человека.

Лечение от ковида продолжают 18 143 пациента.

Кроме этого, за сутки выявлено 105 случаев пневмоний, что на 16 случаев больше, чем за прошедшие сутки.

- В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - говорят в министерстве здравоохранения ДНР. - Вакцинация от COVID-19 поможет избежать тяжелого течения болезни, возникновения осложнений, и как следствие, лечения в условиях реанимации.

Тем временем в Луганской Народной Республике новых случаев заболевания коронавирусом не выявили – лаборатория находилась на санитарной обработке. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 42 человека, скончались – 18.

Напомним, что 25 ноября в Донецке ожидают прибытие гуманитарного конвоя из России, в составе которого 250 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». В ноябре ожидается и поставка препарата «Спутник V». А до конца года в Республику могут привезти и вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М».

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https://www.donetsk.kp.ru/daily/28356/4504281/