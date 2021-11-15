Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 ноября 2021 года: У части пациентов болезнь выявили по следам в легких

Пневмония - одно из самых коварных осложнений коронавирусной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторые сутки медики Донецкой Народной Республики не проводили исследований на коронавирусную инфекцию. Причиной этого является проведение санитарной обработки лаборатории. При этом сообщается о выявлении у части заболевших COVID-19 пневмоний. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За сутки обнаружили 89 случаев пневмоний, из них госпитализировали 44 человека, - рассказали в ведомстве.

По данным Минздрава, на данный момент лечение в больницах проходят 2865 пациентов с воспалением легких, из них 1579 человек нуждаются в кислородной поддержке.

Всего же с начала эпидемии в Республике были выявлены 96942 случая заражения жителей COVID-19. На утро 15 ноября на стационарном и амбулаторном лечении находится 18691 пациент. Из общего числа заболевших справились с болезнью и были выписаны из медучреждений 70807 человек.

В общей сложности, коронавирус унес жизни 7444 жителей ДНР.

Напомним, в Минздраве ДНР рассказали, когда прибудет очередная партия вакцины от COVID-19. Медики ожидают поставку 25 тысяч доз российского препарата 25 ноября. А пока в Республике предпринимают все меры для сокращения срока доставки вакцины по прививочным пунктам. Это необходимо для скорейшего возобновления процесса вакцинации жителей.

В Республике ожидают поставку 25 тысяч доз российской вакцины от коронавируса 25 ноября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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