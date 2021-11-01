«Она проснулась, и ей стало плохо»: Как наблюдатели миссии ОБСЕ фиксируют ранения мирных жителей Донбасса, пострадавших от огня ВСУ

В отличие от ОБСЕ представители ДНР в СЦКК задокументировали, что 21 октября украинский снаряд полностью снес крышу в жилом доме №18 по улице Дружбы. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Представитель ЛНР в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник обратил внимание на особенности составления отчетов специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

- Сотрудники ОБСЕ, по всей вероятности, проходят специальное обучение, как писать отчеты, чтобы из них был понятен самый минимум, и невозможно было взять факт, который наблюдатели не хотят показывать, - заявил Родион Мирошник.

Для примера он привел опубликованный 30 октября отчет миссии о ранении 21 октября двух жительниц Куйбышевского района Донецка. Напомним, в тот день украинские военные обстреляли поселок «Горняк», применив ствольную артиллерию калибром 122 и 152 мм. В результате пострадали девочка 11 лет и девушка 18 лет. У ребенка - контузия головного мозга, ушиб грудной клетки. У девушки – контузия головного мозга. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Девочка рассказала журналистам, что обстрел начался примерно в 6.50 утра. Снаряд попал прямо в кровлю ее дома. Обрушившиеся стройматериалы потолка упали на голову и грудь девочки. Пострадавших увезла «скорая» с места обстрела. В поселке были повреждены четыре домостроения, газопровод и три машины.

Так вот, спустя 9 дней после обстрела, в отчете миссии ОБСЕ действительно зафиксировано, что пострадали два мирных жителя - девушка 18 лет и девочка 11 лет.

- Но как «прекрасно» они это сделали: «Она проснулась от взрыва на улице, после чего почувствовала тошноту, а впоследствии также головную боль. Позже машина скорой помощи доставила ее в больницу в Донецке». Судя по отчету, взрыв был где-то на улице, естественно, неизвестно чей и к состоянию девушки, судя по отчету, он отношения не имел никакого, - подчеркнул Мирошник.

А о том, что там была еще и пострадавшая девочка, наблюдатели СММ узнали только позвонив в местную больницу, где им сказали, что ребенок у них: «25 октября наблюдатели видели медицинскую справку, выданную в больнице, о том, что 21 октября девочка поступила в больницу с травмами головы и грудной клетки, а также сотрясением головного мозга».

Спустя неделю наблюдатели увидели еще одну справку, из которой узнали, что девушке стало плохо не просто так: «Члены команды миссии видели медицинскую справку, выданную в больнице, о том, что 21 октября, женщина поступила в больницу с травмами головы и сотрясением головного мозга».

Украинский снаряд полностью снес крышу в жилом доме №18 по улице Дружбы. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

- Из такого отчета наблюдателей международной миссии можно сделать очень простой вывод - девушка и девочка почему-то пострадали и попали в больницу. Первая - оттого, что проснулась, а вторая, потому что ее в больницу привезла «скорая». Но у обеих откуда-то взялись травмы головы, тела и сотрясения головного мозга. Был ли обстрел города, и уж тем более, кто его произвел и как он связан с пострадавшими, миссия ОБСЕ скромно не сообщает, - подчеркнул представитель ЛНР в политической подгруппе ТКГ.

Кстати, в отчете миссии ОБСЕ за 28 октября подробно расписаны повреждения в жилых домах поселка. При этом «по оценке СММ, во всех случаях повреждения возникли недавно, однако определить тип вооружения и направление огня не представлялось возможным».

Вот такие особенности написания отчетов СММ ОБСЕ. Неудивительно, что после этого украинские военные и СМИ заявляют, что это «сепаратисты» сами себя обстреливают.

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